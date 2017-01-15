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Orgeneral Akar Riyad'da Deaş'la Mücadele Toplantısına Katıldı

Orgeneral Akar Riyad'da Deaş'la Mücadele Toplantısına Katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan Riyad’da DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı’na katıldı.

Orgeneral Akar Riyad'da Deaş'la Mücadele Toplantısına Katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan Riyad'da DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katıldı.

Toplantı kapsamında DEAŞ'a karşı ortak mücadele yolları görüşülürken, Türkiye'nin konu hakkındaki düşünceleri bir kez daha taraflara iletildi. - ANKARA

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