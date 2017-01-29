Orgeneral Akar'ın Kardak Bölgesinde Yaptığı İnceleme

Genelkurmay Başkanlığınca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak bölgesindeki seyri sırasında Yunan sahil güvenlik botunca engelleme yapıldığı iddiaları yalanlandı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, Orgeneral Akar'ın, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak amacıyla bugün bölgeye gittiği hatırlatıldı.



Bu ziyaret ve denetlemenin planlandığı şekilde icra edildiği belirtilerek, Orgeneral Akar'ın denetleme kapsamında Kardak bölgesine de seyir icra ettiği kaydedildi.



Söz konusu bölgenin hassasiyetine işaret edilen bilgilendirmede, bölgenin her iki ülkenin Deniz Kuvvetlerince 24 saat esasına göre gözlemlendiği, Yunan Deniz Kuvvetlerine ait bir gemi ya da hücumbotun bölgeye gelmesi durumunda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da tedbir amaçlı bölgeye gittiği ve gözetleme faaliyetinde bulunduğu aktarıldı.



Orgeneral Akar'ın Kardak bölgesindeki seyri sırasında bölgeye ufak bir Yunan sahil güvenlik botunun geldiği, uzak mesafeden gözlemleme yaptığı bildirilerek, Genelkurmay Başkanı'nın bölgedeki seyrine ilişkin herhangi bir engellemenin söz konusu olmadığı vurgulandı.