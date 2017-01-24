Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Portekiz Parlamentosu Milli Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Portekiz Parlamentosu Milli Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan 5 kişilik heyetin, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret ettiği belirtildi.
Orgeneral Akar'ın Kabulü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Portekiz Parlamentosu Milli Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Portekiz Parlamentosu Milli Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads