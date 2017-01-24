Orgeneral Akar'ın Kabulü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Portekiz Parlamentosu Milli Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Portekiz Parlamentosu Milli Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan 5 kişilik heyetin, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret ettiği belirtildi.