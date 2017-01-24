Orgeneral Akar'ın Kabulü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Portekiz Parlamentosu Milli Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Orgeneral Akar'ın Kabulü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Portekiz Parlamentosu Milli Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Portekiz Parlamentosu Milli Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan 5 kişilik heyetin, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret ettiği belirtildi.

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