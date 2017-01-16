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Orgeneral Akar Brüksel'e Gidecek
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Orgeneral Akar Brüksel'e Gidecek
16 Ocak 2017 Pazartesi 14:57
Genelkurmay Başkanı Akar, NATO toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gidecek.
Genelkurmay Başkanı Akar, NATO toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gidecek.
Kaynak:
Dunya.com
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