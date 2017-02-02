Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afganistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kadam Shah Shahim ile bir araya geldi.
Akar, konuk komutanı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşlarının çalındığı törende, Orgeneral Shahim, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından konuk komutan ve Orgeneral Akar, karargah binasına geçerek görüştü.
Orgeneral Akar, Afgan Mevkidaşıyla Görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afganistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kadam Shah Shahim ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afganistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kadam Shah Shahim ile bir araya geldi.