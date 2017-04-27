Organlarıyla Üç Kişiye Umut Oldu

Söke ilçesinde beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, üç hastaya umut oldu.



İlçede bir hafta önce beyin kanaması geçiren Kemal Seyrekçam (43), Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ailesi burada beyin ölümü gerçekleşen Seyrekçam'ın organlarını bağışlama kararı aldı.



Ağaçlı Mahallesi Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Seyrekçam'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Seyrekçam'ın karaciğer, böbrek ve kalbinin Ankara'da tedavi gören 3 hastaya nakledileceği öğrenildi.