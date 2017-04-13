Organlarıyla Üç Hastaya Umut Oldu

Konya'da beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri ve karaciğeri, üç hastaya nakledilmek üzere alındı.



Alınan bilgiye göre, beyin kanaması geçiren Abdullah Yıldırımoğlu (65), yakınlarınca Özel Farabi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede 2 gün tedavi gören Yıldırımoğlu'nun, yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.



Hastane yetkilileri, Yıldırımoğlu'nun organlarının bağışlanması için ailesiyle görüştü.



Görüşmenin olumlu sonuçlanması üzerine Abdullah Yıldırımoğlu'nun karaciğeri ile böbrekleri aynı hastanedeki operasyonla alındı.



Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlker Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, beyin kanaması sonucu gelen hastanın beyin ölümü gerçekleşince yakınlarıyla görüştüklerini ve organ nakli için izinlerinin alındığını anlattı.



Sağlık Bakanlığı ile gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinden gelen ekip tarafından hastanın organlarının alındığını kaydeden Yiğit, "Organlardan sol böbrek Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer böbrek ve karaciğer ise Antalya'daki hastanelere gönderildi. Hasta yakınlarına Allah'tan rahmet diliyoruz. Başka insanların hayata tutunmalarına yardımcı oldukları için Allah razı olsun" dedi.