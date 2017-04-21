Organlarıyla 3 Kişiye Umut Oldu

Samsun'da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen emekli askeri personel bağışlanan organlarıyla 3 hastaya umut oldu.



Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden emekli askeri personel olduğu öğrenilen 64 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, 5 gün önce rahatsızlanarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Hüseyin Yılmaz'ın ailesi örnek bir karar alarak organ bağışında bulunmak istedi. Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçildi. Yapılan araştırma sonucu bağışlanan organdan karaciğeri almak için uçakla Ankara'dan ekip geldi. Karaciğer solunum cihazına bağlı olan ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen bir hastaneye nakil için uçakla Ankara'ya gönderilirken, 2 böbrek ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 2 hastaya nakil için alındı.



Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Organ bağışı yapılan hastadan alınan karaciğer şu an Ankara'daki hastanede solunum cihazına bağlı olan ve yoğun bakımdaki hastaya nakil edilmek üzere gönderildi. Eğer bu nakil gerçekleşmemiş olması halinde hastanın bir iki gün içinde kaybedilme riski vardı. Bağışta bulunan Yılmaz ailesine teşekkür ederiz" dedi. - SAMSUN