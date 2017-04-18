Organlarıyla 3 kişiye umut oldu



BURSA - Bursa'da beyin kanaması sebebiyle beyin ölümü gerçekleşen 49 yaşındaki K.S., karaciğeri ve böbrekleri ile 3 kişiye umut oldu.

Bursa'da 2 hafta önce baş ağrısı ile hastaneye başvuran K.S, yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması teşhisiyle Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmesinin ardından hemen ameliyata alındı. Daha sonra yoğun bakım ünitesine alınan K.S.'nin yapılan tüm tıbbı müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Organ nakil koordinatörlerinin aile ile görüştüklerini ve organ bağışı hakkında aileye bilgi verdiklerini belirten Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Yavuz Selim Çınar "Vefat eden hastanın yakınları yüce gönüllük göstererek organ bağışını kabul ettiler" dedi.

Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçilerek uygun olan hastaların tespit edilmesi için gerekli çalışmalar yapıldığını söyleyen Dr. Çınar, "Yapılan eşleştirmeler neticesinde hastanın bir böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, diğer böbrek ve karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde organ bekleyen 3 hastaya uygun bulundu. Üstün davranışlarından dolayı aileye şükranlarımızı sunuyor,merhuma da Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Organ bağışının çok önemli olduğunu hatırlatan Dr. Çınar, "Bir insan hayatını kaybetti ama onun organlarıyla bugün 3 insan yeniden yaşama tutunmuş, yeniden nefes alma şansına kavuşmuş durumdalar. Dolayısıyla bütün halkımızı bu konuda duyarlı olmaya, vefat ettikten sonra organların toprak olmasındansa organ bekleyen, yaşam umudu bekleyen insanlarımıza hayat vermesi için bağışlamalarını diliyoruz" şeklinde konuştu.