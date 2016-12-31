Organlarıyla 3 Kişiye Umut Oldu

Samsun'da trafik kazası sonucu tedavi altına alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki bir kişinin ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu.



Samsun'da geçirdiği trafik kazasını sonucu Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 53 yaşındaki Ali Erhan'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi örnek bir tavır sergileyerek organlarını bağışlama kararı aldı. Ali Erhan'ın bugün yapılan operasyonla böbreklerden biri Samsun'da, diğeri ise Erzurum'da bir hastaya nakledilmek üzere alındı. Alınan karaciğeri ise Malatya'daki bir hastaya nakledilmek üzere Samsun-Çarşamba Havalimanına gelen Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla Malatya'ya gönderildi.



Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, Erhan ailesine teşekkür ederek Türkiye'de binlerce hastanın organ nakli beklediğini söyledi. Kazak, vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet etti. - SAMSUN