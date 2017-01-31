Organları Bağışlanan Asker Toprağa Verildi

Salihli ilçesinde önceki hafta geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Hastanesinde beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organları bağışlanan jandarma er Emre Gacar'ın cenazesi, Kemer Mahallesi'nde toprağa verildi.



Jandarma er Gacar için Kemer Mahalle Camisinde düzenlenen cenaze törenine Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ile Gacar'ın yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.



Kılınan cenaze namazının ardından Gacar'ın cenazesi, Kemer Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.



Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yaparken izne çıkan Gacar, geçen hafta trafik kazasında ağır yaralanmıştı.



Pazar günü beyin ölümü gerçekleşen Gacar'ın, ailesinin isteği üzerine korneası, karaciğeri, böbrekleri ve kalbi bağışlanmıştı.