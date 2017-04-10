Organları 6 Kişiye Umut Oldu

Ordu'da beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Şaziye Kütük'ün karaciğeri, akciğeri, böbrekleri ve korneaları 6 hastaya nakledilmek üzere alındı.



Ordu Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 59 yaşındaki Şaziye Kütük, beyin kanaması geçirmesi üzerine görevliler tarafından Ordu Özel Umut Hastanesine kaldırıldı.



Burada bir süre tedavi gören Kütük'ün, yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.



Hastane yetkilileri, Şaziye Kütük'ün organlarının bağışlanması için hayattaki tek akrabası olan ağabeyi ile görüştü. Görüşmenin olumlu sonuçlanması üzerine Kütük'ün karaciğeri, akciğeri, böbrekleri ve korneaları operasyonla alındı.



Genel Kurmay Başkanlığı'nın görevlendirdiği askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen ekipler, Kütük'ün karaciğerini ve akciğerini İstanbul'da, böbrekleri ve korneaları ise Samsun'da tedavi gören hastalara nakledilmek için götürdü.



Hastanenin Organ Bağışı Koordinatörü Dr. Selçuk Yücesan, gazetecilere yaptığı açıklamada, fiziksel ve engelli olan Şasiye Kütük'ün geçen hafta beyin kanaması nedeniyle hastanelerine getirildiğini söyledi.



Hastanın tüm müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiğini anlatan Yücesan, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Şaziye Kütük'ün hayattaki tek akrabası olan ağabeyi ile görüşerek organlarını almaya karar verdiklerini kaydetti.



Şaziye Kütük'ten alınan organların 6 hastaya daha umut olduğunu kaydeden Yücesan, organ bağışının da önemine değinerek, "Türkiye'de organ bekleyen binlerce hasta var. Bu anlamda organ bağışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Kütük'ün yakınlarına da bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu farkındalık sürer. Herkesi bir kez daha organ bağışına davet ediyoruz." dedi.