Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

İstanbul'da organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda, para karşılığı ipotek ettikleri çok sayıda vatandaşa ait 148 garimenkulü silah zoruyla devraldığı ve kişilere de paralarını ödemediği iddia edilen 16 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 ay önce başlattığı teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında İstanbul merkezli birçok ilde gazeteye verdikleri ilan üzerinden faizli para karşılığı vatandaşların gayrımenkullerini ipotek ettiği ve paralarını ödemeyerek söz konusu gayrımenkulleri silah zoruyla devraldığını tespit etti.



Ekipler, 13 Ocak'ta 17 adrese düzenledikleri operasyonda aralarında şebeke lideri İsmet K. ve 2 tapu memurunun da aralarında bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 57 bin 500 lira, 7 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 138 mermi ele geçirildi. Ayrıca şebeke lideri tarafından kurulan ve silah zoruyla el konulan tapuların devredildiği belirlenen 4 paravan şirket üzerine kayıtlı 148 gayrımenkul tapusuna, 20 otomobile, 5 senede ve çok sayıda çeke el konuldu.



Şüphelilerden 4'ü işlemlerin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken 12'si adliyeye sevk edildi.