Organize suç örgütüne operasyon kamerada



İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü olan Sarallar bünyesinde faaliyet gösteren ve 5 ayrı cinayete karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. El bombası ile çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri organize suç örgütü olarak bilinen Sarallar bünyesinde faaliyet gösteren "Buji Ferhat" lakaplı Ferhat S.'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında yaklaşık 2 yıldır firari olan ve 5 cinayetten hakkında arama kararı bulunan şebekenin Büyükçekmece'de kaldığı adres belirlenerek takip başlatıldı. Yapılan takiplerin ardından özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Suç örgütünden el bombası çıktı

Operasyon kapsamında suç örgütü lideri Ferhat S. ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 2 adet kaleşnikof, bir adet el bombası, 4 adet tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi, bir adet araç takip cihazı, 3 adet çelik yelek, 2 adet sahte plaka ele geçirilirken, operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adreste yaptıkları aramalar görülüyor. Gözaltına alınan şüpheliler kelepçeli halde bekletiliyor. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçiriliyor.

5 ayrı cinayette aranıyorlardı

Ferhat S.'nin liderliğini yaptığı suç örgütünün, 2015 yılının Ağustos ayında Yahya Tellioğlu öldürülmesi olayına, 2016 yılının Kasım ayında Rize İkizdere'de 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı olaya ve 2016 Ağustos ayında Kenan Şirin'in öldürülmesi olayına karıştıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.