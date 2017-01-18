Organize Sanayi Bölgesinde Korkutan Yangın

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ambalaj fabrikasında çıkan yangın korkuya neden oldu.



Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında, sabaha karşı saat 04.55 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 30 araç ve 50 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi.



Büyük maddi hasarın meydana geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Fabrikadaki hasar tespit çalışmaları ise sürdürülüyor. - GAZİANTEP