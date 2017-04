Organize Sanayi Bölgelere İstişare Toplantısı Kocaeli'nde Yapıldı

Türkiye'deki 311 organize sanayi bölgesini temsil eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'deki 38 organize sanayi bölgesi ile istişare toplantısı düzenledi.



Gebze Güzeller OSB'de gerçekleştirilen toplantıda bölge OSB'lerinin sorunları masaya yatırıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerin Türkiye'nin üreten gücü olduğunun altını çizerek, "Hep beraber yeni bir kalkınma hikayesi yazacağız. Üstelik bu kalkınma hikayesinde artık Marmara havzası yalnız değil. Doğduğum şehir Konya, Kayseri, Gaziantep gibi Anadolu şehirleri Marmara havzasının yükünü hafifletmek için gümbür gümbür geliyor. OSB'lerimiz güçlendikçe, Türkiye çok daha güçlü, çok daha rekabetçi bir ülke haline gelecek. İnşallah hep beraber daha nitelikli OSB'ler inşa ederek, sanayimizin ürettiği katma değeri artıracağız" dedi.



"İstihdam dostu OSB'ler"



Marmara havzasının Türkiye ekonomisindeki önemine değinen Kütükcü, "Bu bölgemiz Türk sanayisinin, ekonomisinin lokomotifi durumunda. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'de toplam büyüklükleri 86 milyon 200 bin metrekareyi bulan 38 organize sanayi bölgemiz bulunuyor. Bu 38 organize sanayi bölgemizde 27 bin 167 fabrika üretim yapıyor. Bugün Türkiye'deki 311 organize sanayi bölgemizde faaliyet gösteren 52 bine yakın fabrikanın yüzde 52.6'sı, bu 5 şehrimizdeki OSB'lerimizde üretim yapıyor. Bu fabrikalarımız tam bir istihdam yuvası. 462 bin 81 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Yine ihracat rakamlarına baktığımızda da karşımızda muazzam bir tablo duruyor. İstanbul'un lokomotif görevi üstlendiği bu 5 şehrimiz, 2016 yılında 70 milyar doların üzerinde ihracatla, ülkemizin toplam ihracatının yüzde 53.6'sını gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.



"Her zaman sanayicimizin, OSB'lerimizin yanındayız"



Toplantıya katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik ise, yüksek katma değerli üretim vurgusu yaptı. Bakanlık olarak her zaman üreten sanayicilerin ve OSB'lerin yanında olduklarının altını çizen Çelik, "Her sektörümüzde daha yüksek katma değer üretmek zorundayız. Bu konuda önemli çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.



Çelik, OSB'lerin içinde kurulan Endüstri Meslek Liselerinin ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sanayi ürünlerinin yüksek katma değer kazanması için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "4. Sanayi Devrimi konusunda da çalışıyoruz. Akıl, bilgi, teknolojik fark bugün çok daha önemli hale geliyor. Bilgiyi teknolojik ürüne, ticari ürüne dönüştürmeliyiz. Ayrıca ürünlerimizi marka haline getiremezsek yine geride kalırız" ifadelerini kullandı.



Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, Kocaeli ekonomisi ve Güzeller OSB hakkında bilgi verdi. Ceylan, toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, OSB'ler olarak ülke ekonomisinin lokomotifi olduklarını ve daha fazla desteklenmek istediklerini belirtti.



Toplantıya katılan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise, "Kocaeli otomotiv üretiminin yüzde 38'ini yapan bir il. Kocaeli Sanayi Odamıza bağlı 2 bin 500 sanayi kuruluşu var, bunların 274"ü yabancı sermayeli. Yani yüzde 10'dan fazlası. İlk 500 firmanın 80'i bölgemizde üretim yapıyor. Kocaeli verilerine göre 18.3 milyar dolar ihracatımız var. Türkiye'nin dış ticarinin yüzde 17.3'ünü yapıyoruz. Kocaeli körfezinde 35 liman var" dedi.



Son olarak söz alan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Kocaeli'den sanayinin başkenti diye bahsederek, sanayicinin üzerindeki yüklerin hafifletilmesini istedi. Çiler, "Ekonomiye katkı sunan tüm sanayicilerimizi kutluyorum. Son dönemde önemli karalar alındı, vergisini düzenli ödeyene ödül gibi önemli adımlar atıldı. Ancak hala sanayicin üzerinde ağır yükler var. Bu yükler alınmalı. Verilen destekler bizim için bir nefes niteliği taşıyor" diye konuştu.



Toplantıda OSBÜK ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü arasında OSB bölge müdürlerinin yönetim yetkinliklerini artırmak amacıyla iş birliği protokolünün de imzalandı. - ANKARA