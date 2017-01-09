Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, "Organik Tarımın Önemi ve Geleceği"konulu konferans düzenleyeceklerini bildirdi.



Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Kastamonu Ziraat Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası Kastamonu İl Temsilciliği tarafından yarın Kastamonu Üniversitesinde "Organik Tarımının önemi ve Geleceği" konulu konferans düzenlenecek.



Tarım Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan konferansla ilgili bilgi veren Butur, vatandaşları organik tarımın önemi konusunda bilgilendirmek istediklerini belirtti.



Butur, konferansın emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Er tarafından verileceğini ve konferanstan güzel sonuçlar elde edileceğini kaydetti.