Organik Eğitim Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan ve Organik Bahçe olarak da nitelendirilen Doğal Tarım Ürünleri Üretim ve Pazar Yeri için eğitim çalışmaları sona erdi. Organik eğitimin son dersine Yrd. Doç. Dr. Şüheda Türkay katıldı.



Türkiye'ye örnek bir uygulamayla Doğal Tarım Ürünleri Üretim ve Pazar Yeri projesini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği ile birlikte başlattığı eğitim çalışmaları sona erdi. Organik Bahçe'de üretim yapacak olan çiftçilere yönelik Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi Lifos Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programının son dersine Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fevziye Şüheda Hepşen Türkay katıldı.



Toprak ve doğal gübreler konusunda detaylı bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Türkay, gübrelerin kullanım şekline ilişkin açıklamalarda bulundu. Organik tarımla ilgili eğitim programına katılan üreticilere önümüzdeki günlerde sertifikaları verilecek. - KAYSERİ