Organ Nakli İçin Mozambik ile Mutabakata Varıldı

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler için yürütülen "Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi" kapsamında, kornea ve böbrek nakli hizmetlerinin başlatılması için Mozambik Sağlık Bakanlığı ile mutabakata varıldığını bildirdi.





Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) koordinasyonunda sivil bir platform tarafından Asya, Afrika ve Doğu Avrupa'daki gelişmekte olan ve az gelişmiş 70 ülkeye organ nakli konusunda teknik destek için "Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi" yürütülüyor.

Maputo Merkez Hastanesinde, Türk teknik heyeti ve Mozambik Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.





Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, proje kapsamında katılımcı 70 ülkeden birisi olan Mozambik'te kornea ve böbrek nakli hizmetlerinin başlatılması için Mozambik Sağlık Bakanlığı ile mutabakata varıldığını söyledi.





Kahveci, eğitim ve alt yapı konularında imzalanacak mutabakat çerçevesinde alt yapı yatırımlarına ilişkin gerekli tıbbi cihaz ve yenileme çalışmalarıyla ilgili hazırlanacak raporun Türkiye'deki uluslararası yardımlarla ilgilenen kurumlara iletileceğini aktardı.





Mozambikli sağlık personelinin eğitimlerine ilişkin Kahveci, şöyle konuştu:



"Türkiye'de cerrahlar için böbrek nakli, nefroloji uzmanları için organ nakli nefrolojisi, hemşireler için ameliyathane ve organ nakli hemşireliği, laboratuvar teknisyenleri için doku tiplendirme, yoğun bakım doktor ve hemşirelerine teorik ve uygulamalı kurs programları düzenlenecek. Türkiye'de yapılan ulusal ve uluslararası kongrelere Mozambikli doktor ve hemşirelerin katılımı sağlanacak.



Mozambik Sağlık Bakanlığı Başdanışmanı Dr. Americo Assan ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Hussein Isse, başta organ nakli olmak üzere bir çok alanda Türkiye'nin deneyimine ve yardımına ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Türkiye tarafından yürütülen bu teknik yardım ve işbirliği ağı çerçevesinde şimdiye kadar yapılan faaliyetlerden Mozambik'teki sağlık ve medya profesyonellerinin faydalandığını, işbirliği çerçevesinde bundan sonra da faydalanmaya devam edeceklerini ilettiler. Mozambik sağlık sisteminin gelişimi için nitelikli sağlık personeli ihtiyacının önemine vurgu yaptılar. Ayrıca, yetkililer yurt dışı hasta tedavisi için Türkiye'yi öncelikli ülkeler arasında değerlendirmek istediklerini söylediler."



Eyüp Kahveci, Mozambik Sağlık Bakanlığı ile imzalanacak mutabakat zaptının ardından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyince Mozambik ile Türkiye arasındaki sağlık turizminin geliştirilmesi için çalışma başlatılacağını belirtti.





Gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mozambik ziyaretiyle her iki ülke arasında birçok alanda iş birliği, yatırım fırsatları ve yardım programlarının hızlanacağına inandıklarını dile getiren Kahveci, "Türkiye'nin dış politikası çerçevesinde hükümetimiz tarafından yürütülen çalışmalara destek özelliği taşıyan 'Uluslararası Organ Nakli Ağı' projesinin etkili, kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasına, diplomatik bir araç olarak bilimin 'yumuşak güç' niteliğinde kullanılmasına önem veriyoruz." diye konuştu.