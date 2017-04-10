Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri

AKUT Kulübü tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri

AKUT Kulübü tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 11.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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