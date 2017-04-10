Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri
AKUT Kulübü tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
AKUT Kulübü tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 11.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 11.04.2017 13: 00: 00
Kategori : Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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