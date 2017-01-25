Orellana İçin Teklif Hazır

Transferi yılan hikayesine dönen ve yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin yerine arayışlar başladı. Genç Yusuf Yazıcı'nın performansı hem teknik heyeti hem de taraftarı memnun etmesine rağmen, Bordo-Mavililer orta sahaya çok yönlü bir isim getirmeyi planlıyor.

Gündemdeki oyuncu Fabian Orellana. İlk etapta menacerler vasıtasıyla önerilen Şilili futbolcu için teknik direktör Ersun Yanal'ın olumsuz görüş belirtmediği öğrenildi. Sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında görev yapabilen 30 yaşındaki milli futbolcu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun formasını giyiyor.

Bu sezon İspanya'da çıktığı 7 maçta 2 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koyan Orellana için kulübüne kiralama teklifi yapılacak. 1.71 boyundaki Şili yıldızın Celta Vigo ile 2019'a kadar mukavelesi bulunuyor.

Kaynak: Fanatik