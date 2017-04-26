Orekab Meclisi Yapıldı

Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliğinin (OREKAB) nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.



Birlik Başkanlığını yürüten Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen'in yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, 2016 mali yılı kesin hesabı meclisçe ibra edildi.



Mecliste, encümen üyeleri ile plan ve bütçe komisyonu üyelikleri için seçim de yapıldı.



Gizli yapılan oylamanın sonucunda OREKAB Encümeni üyeliğine Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük, Subaşı Belediye Başkanı Hasan Çatalkaya, Kırcasalih Belediye Başkanı Suat Karakaş ve Meriç İl Genel Meclis Üyesi Özcan Soyupak, plan ve bütçe komisyonu üyeliklerine ise Arda Yüce, Özcan Atak, Hasan Somer, Muammer Barış ve Kenan Akan seçildi.