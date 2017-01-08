Orduspor Olağanüstü Kongreye Gidiyor

Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Orduspor yönetimi tarafından olağanüstü kongre kararı alındığı belirtildi.



Kulüp Başkanı Yaşar Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim olarak olağanüstü kongre kararı aldıklarını ifade etti.



Pamuk, "Orduspor Kulübü Derneği'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 21 Ocak Cumartesi günü saat 10.00'da Durugöl Mahallesi Vali Kemal Yazıcıoğlu Orduspor Tesislerinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 28 Ocak Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır." dedi.



Pamuk, kongreye tüm üyelerin davetli olduğunu sözlerine ekledi.