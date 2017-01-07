Orduspor İsyan Etti: Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Metruk Binaya Geçmemizi İstiyor

Ordu Gençlik Spor İl Müdürlüğü, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Orduspor'a 2 ay içinde tesisi boşaltması için yazı gönderdi.

Spor Toto 3. Lig takımlarından Orduspor ekonomik anlamda zor günler geçirirken, Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından tesisleri bir an önce boşaltıp başka bir binaya geçmesini istedi.

ORDUSPOR KULÜBÜNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Orduspor, konuyla ilgili resmi sitesinden açıklama yaparken şu ifadeleri kullandı:

"1967 yılında kurulan ve yıllar boyu Ordu şehrinin en büyük markası olan Orduspor Kulübü, kuruluşunun 50.yıl dönümünde maalesef maddi ve manevi bir çok zorluk içerisinde var olma mücadelesi vermektedir. Orduspor Kulübü olarak yaşadığımız onca problemler yetmezmiş gibi bugün maalesef kötü bir olayla daha karşı karşıya kalmış durumdayız.

"2 AY İÇİNDE BOŞALTMAMIZ İSTENMEKTEDİR"

Yarım asırlık Orduspor Kulübü, bugün bulunduğu tesislerden 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen maalesef hukuksuz bir şekilde çıkartılmaya çalışılmaktadır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kulübümüze gönderilen yazıda tesisleri 2 ay içerisinde boşaltmamız ve eski kulüp binasının yer aldığı bugün harabe halindeki metruk binaya geçmemiz istenmektedir.

50 yıllık Orduspor Kulübü'nün bugün mevcut tesislerinden çıkartılarak gönderilmeye çalışıldığı, içinde bırakın insanın yaşamasını hiçbir canlının barınamayacağı metruk binanın halini sizlerle paylaşıyor, bu vahim tabloyu sizlerinde görmesini istiyoruz."