Orduspor'da Yaşar Pamuk Yeniden Başkan

Türkiye 3. Lig 3. Grup takımlarından Orduspor'da gerçekleştirilen olağanüstü kongrede Yaşar Pamuk, yeniden başkan seçildi.



Kulüp binasında yapılan ve tek listenin bulunduğu olağanüstü genel kurulda Yaşar Pamuk, 27 kişilik yönetim kurulu listesini açıkladı. Liste oy birliği ile kabul edildi. Pamuk önceki yönetim kurulundan Umut Çağatayhan Köksal, Mehmet Yılmaz ve Ahmet Yenilmez haricindeki diğer isimleri değiştirdi.



Kongreyi kazanan Başkan Yaşar Pamuk'un listesinde şu isimler yer aldı: Ahmet Çebi, Ahmet Yenilmez, Ali Yılmaz, Umut Çağatayhan Köksal, Cemallettin Türk, Bekir Karataş, Ersun Çakır, Eyüp Çamcı, Mustafa Şahin, Mehmet Yılmaz, Nurettin Varol, Rahmican Ömür, Suat Yanık, Sami Kovancı, Selim Yurdakul, Soner Vayni, Şemsettin Şahin, Serkan Çelik, Orhan Pazar, Oktay Yeşilalan, Uğur Daş, Bülent Ömür, Adnan Şener, Hakan Sapmaz, Mahir Akdere, Özkan Gündüz ve Ahmet Vural Yılmaz. - ORDU