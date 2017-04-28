Orduspor'da Vedalaşma

Spor Toto 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşen Orduspor'da futbolcular ve yöneticiler yarın oynanacak son maç öncesi bir araya gelerek vedalaştı.



Kulübün Durugöl tesislerinde futbolcularla bir araya gelen Kulüp Başkanı Yaşar Pamuk, yaptığı konuşmada, zor günler geçirdiklerini dile getirerek, "Maalesef zor günlerimizde Orduspor'a sahip çıkılmadığı için amatör kümeye kadar geriledik. Orduspor'a zamanında sahip çıkılmış olsaydı bu takım daha farklı yerlerde olabilirdi." dedi.



Futbolculara herşeye rağmen ellerinden geleni yaptığı için teşekkür eden Pamuk, "Bundan sonrada mücadelemizi asla bırakmayacağız. Bu kulübü yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız. Orduspor bu şehrin en büyük markasıdır. Bu markayı yaşatmak için mücadeleden asla vaz geçmeyeceğiz." diye konuştu.



Bütün futbolculara hakkını helal ettiğini söyleyen Pamuk, "Orduspor futbol takımı ama sizinle, ama başka bir ekiple yoluna devam edecek. Kulübün borçlarını yeniden yapılandırarak yeni sayfa açacağız. Tüm Ordulular buna inansın. Mor beyaz renkler ne olursa olsun yaşayacak. Bunun sözünü veriyoruz." dedi.



Futbolcularda Pamuk'a kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.



Veda toplantısı çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.