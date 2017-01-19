Ordululardan Valiye Jest

Ordu'da üç yıl önce göreve başlayan ve bu süre içerisinde Ordu'nun turizm tanıtımında büyük rol oynayan Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun bu gayretini Ordulular karşılıksız bırakmıyor.



Daha önce 'Fahri Hemşehrilik Beratı' ve 'Ömür Boyu Onur Yaşam Ödülü'ne layık görülen Vali Balkanlıoğlu'nun ismi Ulubey ilçesinde bir sokağa verildi.



Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun Ordu'nun tanıtımı noktasında çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü ve bu gayretini görmemezlikten gelemeyeceklerini söyledi. Başkan Türkcan, "Bu anlamda Vali beyin adını Çağlayan Mahallesi'ndeki bir sokağa verdik" dedi.



Kararın belediye meclisinde oy çokluğuyla alındığını belirten Türkcan, "Vali İrfan Balkanlıoğlu Sokağı başta Ulubey halkı olmak üzere tüm Ordululara hayırlı olsun. Sokağın yeni tabelasını yakın zaman içerisinde sokak girişine asacağız" diye konuştu.



Bilindiği gibi daha önce Vali Balkanlıoğlu'na Gölköy Belediye Başkanlığı tarafından 'Fahri Hemşehrilik Beratı', Aybastı Belediye Başkanlığı tarafından da 'Ömür Boyu Onur Yaşam Ödülü' verilmişti.



Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu da isminin bir sokağa verilmesi karşısında duygulandığını belirtti. Ulubey ilçesinde adının bir sokağa verilmesi jestine karşılık müteşekkir olduğunu ifade eden Vali Balkanlıoğlu, "Hemşehrilerimin şahsıma gösterdiği teveccühe layık olmak için bundan sonra da var gücümüzle çalışacağız. Bilinmesini isterim ki; görev yeri olarak alnımıza yazılan Ordu iline karşı sevgim, gönlüme de kazınmıştır" dedi. - ORDU