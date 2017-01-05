Ordulular Kan Bağışına Alıştı

Ordu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Cengiz Dönmez, 2016 yılında vatandaşların kan bağışına olan duyarlılığının arttığını ve 2016 yılında toplam 24 bin 199 ünite kan bağışı yapıldığını söyledi.



Ordu'da 2016 yılı kan bağışları sona erdi. Ordu Kan Bağışı Merkezi tarafından 2016 yılında yapılan çalışmalarda il genelinde 24 bin 199 ünite kan bağışlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ordu Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Cengiz Dönmez, 2016 yılında kan bağış oranlarının arttığını ve vatandaşın kan bağışına karşı duyarlılık kazandığını belirtti. 2016 yılında aylık yapılan bağış oranlarına da değinen Dönmez, "2016 yılında 24 bin 199 ünite kan bağışlandı. Bu kapsamda her ay yapılan çalışmalarda Ocak ayı bin 707, Şubat 2 bin 148, Mart 2 bin 39, Nisan 3 bin 6, Mayıs 2 bin 159, Haziran bin 416, Temmuz bin 791, Ağustos bin 722, Eylül 2 bin 13, Ekim 2 bin 236, Kasım 2 bin 54 ve son olarak Aralık ayında bin 908 ünite kan bağışı yapıldı" dedi.



"2017 yılında 25 bin 500 ünite kan bağışı yapılmasını bekliyoruz"



2016 yılında kan bağışında gerçekleşen artışın 2017 yılında devam etmesini istediklerini ve kan bağışı konusun da 2017 yılı için hedef belirlediklerini dile getiren Dönmez, "2016 yılında Ordu'da kan bağış oranlarında artışlar yaşanıyor. Biz de bu kapsamda bu artışın devam etmesi için 2017 yılında daha çok çalışmak ve kan ihtiyaçlarını en aza indirgemek için kendimize hedef belirledik. Bu kapsamda 2017 yılında 25 bin 500 ünite kan bağış hedefi koyduk. İlk olarak Ocak ayı içerisinde yapılacak olan çalışmalarda hedefimizi ise bin 800 olarak belirledik. Vatandaşlarımızdan isteğimiz ise kış aylarında kan bağışında bulunmalarıdır. Çünkü bu aylarda kan stoklarında ciddi anlamda azalmalar yaşanıyor ve ihtiyacın karşılanmasında zorluk yaşanıyor" diye konuştu.



"Kan bağışında bulunanlardan olumlu tepkiler alıyoruz"



Kan bağışının insan üzerindeki etkilerine de açıklık getiren Dönmez, "Kan bağışının sürekli yapılması insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakıyor. Bağışçılarımız bizlere yaptıkları değerlendirmelerde ayak altında yanma, kaşıntı, kızarıklık, halsizlik ve üzerindeki ağırlığın gerilediğini, bunun yanı sıra kendilerini daha genç hissettiklerini belirtiyorlar. Bağışlanan kanın ihtiyaç sahibine ulaştırılmasının ardından bağışçıya gönderilen 'Bağışlamış olduğunuz kan ihtiyaç sahibine ulaşmıştır' mesajı kan bağışçılarımızı psikolojikmen olumlu etkiliyor ve moral-motivasyonunu arttırıyor" şeklinde konuştu. - ORDU