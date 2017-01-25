Ordulu Balıkçının Abhazya'da Denizde Kaybolduğu İddiası

Ordulu balıkçı Bahadır Türkyılmaz'ın (19), Abhazya'da denize düşerek kaybolduğu iddia edildi.



Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu ilçesinde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Türkyılmaz'ın yaklaşık 45 gün önce Trabzon'dan tekneyle Abhazya'ya hamsi avına gittiğini söyledi.



Teknenin bugün Rize'ye ulaştığını belirten Aydemir, "Türkyılmaz'ın sabah saatlerinde Abhazya karasularında denize düşerek kaybolduğunu öğrendik. Teknede bulunan diğer balıkçıların tüm çabalarına rağmen Bahadır Türkyılmaz'a ulaşamadıkları bilgisini aldık." dedi.



Aydemir, Bahadır Türkyılmaz'ın sağ salim bulunmasını temenni ederek, "Türkyılmaz'ı aramak için ekipler yarın çalışmalara başlayacak." diye konuştu.