Ordulu Balıkçılar Teknelerini Yenilemek İçin Devletten Destek Bekliyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde av sezonunun bitmesiyle teknelerini limana çeken balıkçılar, teknelerini yenilemek için devletten destek beklediklerini belirtti.



1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona eren balık av sezonunu değerlendiren balıkçılar, bereketli bir av sezonu geçirdiklerini, özellikle palamut avından çok memnun olduklarını belirttiler. Fatsa Yalıköy Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Eftal Mutlu, "Geçirdiğimiz sezon belki de son on yılın en verimli balık sezonuydu. Özellikle palamut balığı ve hamsi çok oldu. Bu sezon maddi açıdan doyurucu bir yıl geçirdik. Havaların soğuk olmasından dolayı bu yıl istavrit balığı pek avlanamadı. Ama genel olarak sezondan memnunuz. Genel yasaklar 15 Nisan'da başlıyor ancak bizler teknelerimizi Nisan'ın 1'i gibi bağladık. Hesaplarımızı kapatıp işçilerimizi evlerine mutlu bir şekilde gönderdik. Bu seneki durumdan gayet memnunuz. Özellikle palamut ve hamsi balığı çok olduğu zaman sezon iyi geçmiş sayılıyor. Bu yıl Moritanya bölgesinde daha çok para kazanılacağını düşünen balıkçı arkadaşlarımız 30 tekne şeklinde Moritanya'ya gittiler. Muhtemelen en erken iki yıl içerisinde geri dönecekler. Okyanus kenarlarında balık bol, tuttukları balıkların tamamını da fabrikaya veriyorlar. Bu durumun Türkiye balıkçılığı yönünden iyi tarafı stokların üzerindeki baskının azalmasıdır. Daha az avcı olacak böylece kişi başına düşen balık miktarı artmış olacak. Önemli olan sağlıklı bir şekilde limana geri gelmemizdi ve çok şükür geldik. İnşallah her sezon böyle bereketli geçer" dedi.



"Özverili çalışmamıza rağmen bazı kesimler Türk balıkçılarını istemiyor"



Balıkçı Mustafa Mollaoğlu, "Bu yılki balık sezonunun sonuna geldik. Elbette balıkçılık çok zor bir meslek. Bir sezon 7 ay kadar sürüyor. Bu süre içerisinde belki de bazı arkadaşlar çocuklarını sadece birkaç kez görebiliyorlar. Sürekli gurbette dolaşıyorsun. Biz Ordulu balıkçılar Hopa'dan İstanbul'a kadar av yaptık bu sene. Bu yıl palamut, hamsi balığı çok çıktı. Bizler de bol çıkan balıkları Türk halkıyla buluşturduk. Biz Türk halkının balık ihtiyacını karşılamak için büyük bir özveriyle balıkçılığı yüz yıldan beri yapıyoruz. Bu meslek çok zor da olsa babamızdan, dedemizden gördüğümüz şekilde devam ettiriyoruz. Çünkü bu işi biz yapmasak o zaman Türk halkı nasıl balık yiyecek? Bugün tuttuğumuz balığı yarın Türkiye'nin her yerine ulaştırıyoruz. Bu özverili çalışmamıza rağmen bazı kesimler Türk balıkçılarını istemiyor. Bazı kesimler de bizim bu çalışmalarımızı takdir ediyor. Bu yıl ben ve 60 tayfam mücadele verdik. Çok büyük fırtınalara takılmadık ama bazı kazalar yaşandı. Genel olarak sezonun en çok çıkan balığı palamut oldu. Palamut balığı geçmiş yıllarda da çok çıkıyordu ancak bu kadar irileşmesi sezonun iyi geçmesine neden oldu. Bu zengin besin kaynağını tüm Türk halkına ulaştırdık" diye konuştu.



"Türk balıkçısı desteklenmeli"



Türk balıkçısının desteklenmesi gerektiğini belirten Mollaoğlu, "Gemilerimizi yenilemek istiyoruz ancak ekonomik olarak sıkıntı çekiyoruz. Bankalar da bize kredi vermeye yanaşmıyor. Bu anlamda devletimizden destek bekliyoruz. Biz sezonu kapatınca ufak tekne sahibi balıkçılar kalkan avına başlıyor. Ancak bu avlanma da 15 Nisan tarihinde yasağa takılıyor. Bu tarihin çok erken olduğunu ve en azından 15 Mayıs'a çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir de bu ufak tekneli balıkçıların misina ağı kullanması da yasak ancak tecrübelerim doğrultusunda diyebilirim ki misine ağı kullanmanın hiçbir zararı yoktur. Son olarak sezonun güzel geçtiğini söyleyebiliriz. Palamut ve hamsi yüzümüzü güldürdü. Ucuz şekilde halkımız balığı yedi ve bizlere dua ettiler" şeklinde konuştu.



Yeni sezon hazırlığı şimdiden başladı



Balıkçı Rıza Yurt ise, "Allah'a şükürler olsun başarılı bir sezonu sağ salim geride bıraktık. En çok palamut ve hamsi balığı avladık. Limana gelip paydosu yaptıktan sonra şimdiki işimiz ağlarımızı yenileyip gelecek sezona hazırlık yapmak. İnşallah gelecek yılda bu şekilde bereketli bir sezon geçiririz. Denizde bereket olması bizleri çok sevindiriyor. Hepimiz nasibimizi denizden alıyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU