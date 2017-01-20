Ordu'ya Yeni Terminal

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 22 bin metrekarelik alan üzerine projelendirilen yeni terminalin ihalesi yapıldı.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, çevre yolunun hemen yanına kendi enerjisini üretecek ve aynı zamanda minibüslerin toplanma alanı olacak Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin 2018 yılı içerisinde hizmete sunulacağını söyledi.



İhaleye 8 firma katıldı



Altınordu ilçesinde şehir trafiğinde yoğunluk oluşturan mahalle ve ilçe minibüslerini tek çatı altında toplayacak Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ihalesi gerçekleştirildi. Başkan Yılmaz, "Üç defa ihaleye çıktığımız fakat demir çelik aksamındaki yüzde 40'lık artış nedeniyle yapamadığımız Altınordu Terminali'nin ihalesini yeni bir revizyon sonrası gerçekleştirdik. 8 firmanın katıldığı ihale için gerekli yasal koşullar çerçevesinde arkadaşlarımız çalışmayı yürütüyor. Değerlendirmeler yapılarak ihale onaylanacak" dedi.



2018 yılında hizmete girecek



Otobüs terminalinin 2018 yılında hizmete gireceğini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, "22 bin metrekarelik alan üzerinde ve çevre yolunun yanında inşa edilecek yeni terminal, standardı yüksek güneş panelleri sistemiyle kendi kullanacağı enerjiyi de üretecek. 450 gün süre zarfında vatandaşımızın hizmetine sunmayı planladığımız yeni terminalimiz, şehir minibüslerinin toplanma merkezi olacak ve şehir trafiğindeki yoğunluğu da ortadan kaldıracak" diye konuştu.



Terminal binası 3 bin 177 metrekare



3 bin 177 metrekarelik terminal binasından oluşan proje kapsamında 18 adet kırsal terminal park alanı (ilçe minibüsü), 32 adet şehirlerarası otobüs park alanı, 54 adet minibüs park alanı, 16 adet midibüs park alanı, 90 araçlık kapalı otopark, 60 araçlık açık otopark, 28 adet peron, 2 adet kafeterya ve 6 adet dükkan bulunuyor. - ORDU