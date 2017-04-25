Ordu'ya "Yaşlı Yaşam Merkezi" Yapılacak

Altınordu Belediyesi tarafından Ordu'da "Yaşlı Yaşam Merkezi" Projesi hayata geçiriliyor.



Belediye Başkanı Engin Tekintaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi 1331 Sokak'ta 1100 metre kapalı alana yapılacak merkezin çalışmalarına başlandığını söyledi.



İçinde fitness ve plates salonu, dinlenme terası, okuma odası, 2 çok amaçlı salon, kafeterya, evde bakım hizmeti, psikolojik destek odası, mesleki el becerisi odası ve hobi bahçelerinden oluşacak tesisin 2017'de bitirileceğini ifade eden Tekintaş, "Altınordu Belediyesi olarak projelerimizi tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 30 Mart 2014 seçimlerinde milletimize söz verdiğimiz projelerimizi ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz." dedi.



Yaşlı Yaşam Merkezini normal birer oda şeklinde düşünmediklerini, yaşlı vatandaşlara ev sıcaklığını aratmayacak bir projeyi hayata geçirmek istediklerini vurgulayan Tekintaş, "Ev konforunda yaşam alanı oluşturmak için yola çıktık. Amacımız, bakıma muhtaç vatandaşlarımızı birbirlerinden fark gözetmeden ağırlamak, korumak tedavi etmek ve yaşlılık dönemlerini mutlu geçirmelerini sağlamaktır. Tesisin en büyük avantajı ise tüm hizmetlerin ücretsiz olması." diye konuştu.



İlçeye yapılan ve yapılacak projelerle şehrin çehresinin değiştiğini vurgulayan Tekintaş, "Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içinde geleceği inşa etmeye devam ediyoruz. İlçemizde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ortada. Hedefimiz şehrimizi yaşanabilir bir kent haline getirmek. Bunun için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Hedefimiz sadece günü kurtarmak değil, şehrimizin geleceğini inşa etmek." açıklamasında bulundu.