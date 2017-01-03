Ordu'ya Sağlık Yatırımları

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "Ordu, layık olduğu hastaneye kavuşacak, bunun çabası içindeyiz." dedi.



Sağlık Bakanlığı Bölge Koordinatörü Dr. Beytullah Şahin, Balkanlıoğlu'nu ziyaret ederek, Ordu'da yapılması düşünülen sağlık yatırımları ile ilgili bilgi verdi.



Şahin ziyarette yaptığı açıklamada, bölge sağlık koordinatörlüğü olarak ilin değerlendirmesine başladıklarını belirterek, "Birinci, ikinci ve üçüncü basamak bütün sağlık hizmeti sunumunun yerinde değerlendirerek sağlık yönetimindeki arkadaşlarımızla bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Sayın valimizin de desteğini almak üzere bugün kendilerini ziyaret ettik. İlimizin sağlık yatırımlarını da yerinde değerlendirme imkanı bulduk. Ordu'ya yapılması düşünülen yeni hastane inşaatı konusunda da bilgi alışverişinde bulunuyoruz." diye konuştu.



Balkanlıoğlu da Devlet hastanesinin yapımına ilişkin son durumları değerlendirdiklerini belirterek, "Ordu, layık olduğu çok güzel, modern, beş yıldızlı otel konforunda hem bölgemize, hem de uluslararası hizmet verecek düzeyde güzel bir hastaneye kavuşur. Bunun çabası içindeyiz. Yapılacak sağlık yatırımları hakkında görüş alış verişinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.