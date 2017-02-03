Ordu ve Giresun'a Ortak Liman

Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk ve tek havalimanı olma özelliğini taşıyan ve Ordu ile Giresun'un tarafından ortak kullanılan Havalimanın ardından şimdide iki şehir için ortak bir liman yapılması gündeme geldi.



Konuya ilişkin açıklama yapan Giresun İl Genel Meclis Başkanı Mürşit Gürel, "Eğer yeni bir liman yapmak mümkün olursa Ordu ve Giresun'un ortak kullana bileceği Bulancak Organize Sanayi'nin tam Ordu sınırında Havaalanıyla yan yana birlikte, bir liman yapılması uygundur" dedi.



Ticari anlamda genişlemek için önemli bir adım olacağını belirten Gürel, "İlave bir liman olarak mutlaka ticari anlamda kullanıla bilir. Hatta Tirebolu - Torul yolunun da iyileştirilerek hem kara yolu hem de tren yoluyla birlikte Tirebolu'ya bağlanması sağlana bilir. Tirebolu'da da bir sanayi limanı ve orada bir ihtisas Organize Sanayinin inşa edilerek o bölgenin de ekonomik ve sosyal anlamda genişletilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.



"Giresun'un büyük şehir olması yüzde 99"



TÜİK Tarafından açıklanan nüfus sayısına ilişkin olarak "Giresun nüfusu inşallah kalıcı olur" diye Gürel, "Giresun biliyorsunuz sürekli göç veren bir şehir. 12 ay istihdam sağlayacak önlemlerin mutlaka alınması lazım. İvedilikle nüfusun artması hepimiz için iyidir bunun içinde çaba gösteren katkı sağlayan herkese de tebrik ediyorum. İnşallah daha da büyür zaten büyük şehir olma durumumuz yüzde 99. Referandumdan sonra mutlaka gündeme gelecek Giresun'da büyük şehirlerarasında olacak. 300 bin ve üzeri nüfusu olan şehirler büyük şehir olacak 300 bin'in altında kilerde bütün şehir olacaklar. Giresun önümüzde ki dönem yerel seçimlerde büyük şehir belediyesinde oylamasını yapacak" diye konuştu. - GİRESUN