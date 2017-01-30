Ordu Valisi Balkanlıoğlu'na Ziyaret

Ordu PTT Başmüdürlüğü görevine atanan Şinasi Duman, Vali İrfan Balkanlıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Balkanlıoğlu, PTT Başmüdürü Duman'a yeni görevinde başarılar dileyerek, PTT'nin kendisini sürekli yenileyen bir kurum olduğunu kaydetti.



Balkanlıoğlu, PTT'nin en ücra belde ile köylere kadar açtığı şubeleriyle, en yaygın hizmet veren kamu kurumlarından birisi olduğunu ifade etti.



Ordu'ya atanmaktan mutlu olduğunu söyleyen Başmüdür Duman ise, "Amacımız, vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek ve hizmet kalitesini artırmaktır. İlimize faydalı olabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."



Duman, kabulünden dolayı Vali Balkanlıoğlu'na teşekkürlerini sundu.



Şinasi Duman, daha önce Gümüşhane PTT Başmüdürü olarak görev yapıyordu.