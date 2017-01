Ordu Valisi Balkanlıoğlu Açıklaması

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Kimsesiz Hayvanları Yaşatma, Doğal Ortamlarını Sağlama ve Koruma Derneğince (ORKİNOS) düzenlenen eğitim seminerine katıldı.



Vali Balkanlıoğlu, Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu'nda çocuklara yönelik düzenlenen programda, insanlar gibi hayvanların da bir can taşıdığını belirtti.



Hayvanlara karşı merhametli davranılması gerektiğini vurgulayan Balkanlıoğlu, şöyle konuştu:



"Biz nasıl acı hissediyorsak, hayvanlar da acı hissediyor. Bütün kediler, köpekler, inekler, hayvanların hepsi kendisine sopayla vurulduğu, taş atıldığı zaman canı yanıyor ve acı çekiyor. Bir yere düştüğünüzde, bir yerinize taş geldiğinde nasıl bir acı hissediyorsanız hayvanlar da aynı acıyı hissediyor. Siz kendinize yapılmasını istemediğiniz bir muameleyi başka canlılara yapmak ister misiniz? Dünyayı paylaştığımız bu sevimli canlılara bizim de merhametli davranmamız, onların da can taşıdığını, yemek ve su ihtiyacı olduğunu bilmemiz gerekir."



Her tarafa kar yağdığını ve bazen kar kalınlığının 1-2 metre olduğunu anlatan Balkanlıoğlu, "Acaba dağlarda yaşayan tavşanlar, kuşlar, geyikler ne yiyor, suyu nereden buluyor? Bunları hiç düşünüyor musunuz? Bu hayvanlar bize emanet. Bizler akıl sahibi ve bu dünyanın bize emanet edildiği en üstün canlılarız. 'Elinizden geldiği halde, imkanlarınız olduğu halde diğer canlılara neden merhamet göstermediniz?' diye bizlere sorulacak." dedi.



Balkanlıoğlu, hayvanların da sevgiye ve merhamete ihtiyaç duyduklarını aktararak, öğrencilerden çevrelerinde hayvanlara zarar verenlere uyarıda bulunmalarını istedi.



Destek ve katkılarından dolayı Balkanlıoğlu'na, ORKİNOS Başkanı Aziz İşbakan tarafından plaket takdim edildi.



Seminerde, dernek tarafından öğrencilere derneğin amacı ve faaliyetleri hakkında bilgiler de verildi.



Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Dr.Şaban Karataş, okul müdürü Hasan Tomakin, dernek üyeleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.