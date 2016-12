Ordu'da, terör saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Ordu teröre karşı tek ses, tek yürek" etkinliği düzenlendi.



Ordu Büyükşehir Kent Konseyi öncülüğünde Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe ellerinde Türk bayrağıyla katılan vatandaşlar, terör aleyhinde slogan attı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.



Vali İrfan Balkanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, benzer coşkunun 15 Temmuz sürecinde meydanlarda yaşandığını belirterek, katılım gösteren herkese teşekkür etti.



Her zaman meydanları dolduran milletin basiretine ihtiyaç duyulduğunu aktaran Balkanlıoğlu, "Eğer milletimizin bu birlik ve beraberliği olmasaydı bu vatanda maalesef barınamazdık. Sizlerin basireti ve vatan devreye girdiğinde her şeyin teferruat olacağı bilincine sahip olmanız, bizi birçok badireden kurtardı. Şehit olmaya hazır olduğumuz sürece Allah'ın izniyle bu memlekette hiçbir zaman bayrağımız inmeyecek, ezanlar susmayacak. Birlik ve beraberliğimizi kimse bozamayacak." ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da aynı bayrak altında siyasetin olmadığı bir ortamda mili dava için toplanıldığını dile getirdi.



Son aylarda yaşanan terör eylemlerinde ülkenin bütünlüğüne karşı her türlü terör örgütünün birlikte hareket ettiğinin görüldüğüne dikkati çeken Yılmaz, "Dünyanın en değerli coğrafyasında atalarımızın mirası olan bu toprakları yaşatmak ve muhafaza etmek bizlerin temel görevidir." dedi.



Türkiye'nin güçlü olmasının istenmediğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:



"Bugün askerimizin müdahale ettiği sınır ötesi Musul, Kobani, Cerablus, Kerkük, Halep, geçmişte bizim kentimiz idi. Bu yerleri emperyalist oyunlarla masa başında kaybettik. Çanakkale Savaşı'nda Halep'ten, Musul'dan binlerce şehit vermişiz. Kurtuluş Savaşı'nda oralardan gelip bu vatanı savunanlar ve şehit olanlar acaba niçin oradaydılar? Bugün de askerimiz Halep'te, Musul'da şehit oluyor. Bizim o topraklarda olmamızı eleştirenlere sormak isterim. Amerika, Avrupa'dan birçok ülke, İngiltere ya da diğerlerinin bu coğrafyada varlıklarını göstermelerine tepki koymayanlar, Türk askerinin oralarda mücadele vermesine nasıl tepki koyabilir? O topraklar ecdadımızın bize emanetidir. Sahip çıkmalıyız ve varlığımızı her daim göstermeliyiz. Başkaları o topraklarda oyun oynarken biz buna seyirci kalamayız. Bu tür söylemleri yapanlar vatan hainleridir."



Yılmaz, Ordu'nun geride kalan bir yıl içerisinde 9 şehit verdiğini, meydanları doldurarak dualarla onların yanında olunduğunun gösterilmesi gerektiğini söyledi.



Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Özgür Enginyurt ise genç yaşlı, partili partisiz tüm vatandaşların teröre karşı birlik olduğunu vurguladı.



Vatanın kendilerine Alparslan'dan, Fatih Sultan Mehmet'ten, Kanuni Sultan Süleyman'dan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet olduğunu dile getiren Enginyurt, "Bu emanete sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Bu emaneti, ona sahip çıkacak yeni nesillere emanet edeceğiz. Bu vatanda binlerce yıldır kardeşçe yaşayan, Çanakkale ve birçok cephede omuz omuza çarpışarak yedi düvele meydan okuyan insanları bir iki bombayla korkutamazsınız, yok edemezsiniz, bitiremezsiniz." diye konuştu.



Çocuklarına kavgasız, terörsüz bir vatan bırakmak istediklerini belirten Enginyurt, "Bu mücadelemiz terör örgütünün kökünü kazıyıncaya kadar devam edecek. FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ... Hepsinin emelleri aynı, emellerinde boğulacaklar." dedi.



Etkinliğe AK Parti Ordu milletvekilleri Oktay Çanak ve Ergin Taşçı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.