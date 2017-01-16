Ordu Şüpheli Kamyonete Başarıyla Müdahale Eden Özel Harekat Polisleri Ödüllendirildi

Ordu'nun Altınordu İlçesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde, gece yarısı şüpheli bir kamyonete başarıyla müdahale ederek, kamyonetin içindeki 2 kişiyi yere yatırarak kontrol sağlayan 6 Özel Harekat polisi başarı belgesi ile ödüllendirildi.



Ordu'nun Altınordu İlçesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde, geçen hafta gece yarısı bir kamyonet kontrolden çıkarak kaldırıma çıkıp, bina önünde yolun ortasında kaldı. Olay yerinde nöbet dönüşü bulunan Özel Harekat Polisleri, şüpheli gördükleri kamyonetteki iki kişiyi 'dur' ihtarıyla yere yatırdı. Olayın kaza olduğu ortaya çıkınca Özel Harekat Polisleri rahat bir nefes aldı.



Özel Harekat Polisleri'nin olaya müdahale esnasındaki çalışmasını içeren görüntülerin basına yansıması üzerine Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, 6 Özel Harekat polisini makamında başarı belgesi ile ödüllendirdi. Çevik Kuvvet Şube Müdürü Uğur Kadıoğlu'nun da hazır bulunduğu makamda Özel Harekat Polisleri'ni kutlayan Müdür Suat Çelik, 'Sizin almış olduğunuz eğitiminizle olaya başarıyla müdahale ettiğinizi gördük. Ben yapılan müdahale şeklinin mükemmel güzel olduğunu gördüm. Bir olay olduğunda olaya müdahale ederken aynı zamanda olayın şokunun dışında kalması gereken bir halkanın da geride olduğunu, arkadaşlarımızı görünce bunun gerçekten takdire şayan bir olay olduğununu gördüm. Polis okullarında ders okutulacak kadar çok iyi ancak böyle müdahale edilebilir. Bunun ödüllendirilmesi gerektiğini söyledim ve sayın valimiz bu polislerimizi ödüllendirmemizi uygun gördü. Özel Harekatçılarımız için ödül vermenin ötesinde eğitiminizin hakkını verdiğini, cesaretini teslim etmek için bu başarı belgelerini veriyoruzö dedi. Müdür Suat Çelik, daha sonra başarılı Özel Harekat Polisleri'ne başarı belgesini takdim etti.