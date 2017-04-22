Ordu Şehit Uzman Çavuş Islam Çubuk'un Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlanıyor-1

Ordu Şehit Uzman Çavuş İslam Çubuk'un cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor-1(Tür: Yurt)

Ordu Şehit Uzman Çavuş İslam Çubuk'un cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor-1

(Tür: Yurt)

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