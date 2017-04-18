Ordu Şehit Hakimin Memleketi Ordu'ya Ateş Düştü

Ordu Şehit hakimin memleketi Ordu'ya ateş düştü(Tür: Yurt)

Ordu Şehit hakimin memleketi Ordu'ya ateş düştü

(Tür: Yurt)

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Şehit, Ordu, Ateş
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