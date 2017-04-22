Ordu Şehidini Uğurladı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda şehit düşen 2 çocuk babası Uzman Çavuş İslam Çubuk, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.



Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Arif Ergün, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin eşi Gülsüm, annesi Fidan ve babası Veli Çubuk, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.



Kurtulmuş: "Allah, düşmanlarımızı kahrı perişan eylesin"



Törende konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Cenabı Allah şehidimizi öteki tarafta Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Peygamber Efendimizle haşreylesin. Şehidimizin bütün akrabasına başsağlığı diliyorum. Allah ayeti kerimelerde, 'Sakın ha şehitlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler lakin siz göremezsiniz.' İslam kardeşimiz bizim bilmediğimiz bir şekilde diridir. Hiç şüphemiz yok ki onun ruhu şu an buradadır. Ruhu şad olsun. Allah ülkemize, devletimize ve milletimize dirlik ve birlik versin. Düşmanlarımızı kahrı perişan eylesin. Buradan bir kez daha ant içiyoruz ki, bu memlekete kasdetmiş olan bütün düşmanlarımıza bu millet eninde sonunda diz çöktürecektir" dedi.



Konuşmaların ardından Şehit Uzman Çavuş İslam Çubuk, memleketi Ünye'nin Çaybaşı Kapılı köyünde toprağa verildi. - ORDU