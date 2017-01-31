Ordu'nun 1 Milyon Turist Hedefi

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kentte 1 milyon turist hedefine ulaşarak göçü de engelleyeceklerini belirterek, "Herkes burada turizmden geçinecek, iş ve AŞ bulacak." dedi.



Balkanlıoğlu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da turizme yönelik tanıtım faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.



Ordu turizminin son dönemde büyük ivme kazandığını vurgulayan Balkanlıoğlu, özellikle yayla turizminin "reytingi yüksek bir turizm dalı" olduğunu belirtti.



Kentin doğal güzelliklerine işaret eden Balkanlıoğlu, "Karadeniz'de güzellik namına ne varsa, hepsi Ordu'da da var. İnsanlar Karadeniz'e, yayla turizmine gelirken neyi amaçlar, neyi görmek ister, hepsi burada fazlasıyla mevcut." diye konuştu.



Balkanlıoğlu, kentin etkin tanıtılmasıyla, özellikle Arap dünyasından çok sayıda turistin gelmeye başladığına işaret etti.



Kente gelen yabancı turistlerin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Balkanlıoğlu, şöyle devam etti:



"Özellikle Fas, Tunus, Cezayir ve Lübnan'a kadar farklı ülkelere de yöneldik. Arap gazetecileri Ordu'da birkaç sefer ağırladık. Birçok televizyonun çeşitli programlarını burada çektirdik. Belgesel, yemek, gezi, seyahat programları çekildi. Hatta sosyal medya fenomenlerine kadar hepsini buraya getirdik. Milli piyango biletlerine Ordu'nun güzel manzaralarını bastırdık. Bu, Türkiye genelinde Ordu'ya merak uyandırdı. Geldiğimde 294 bin olan turist sayısı, resmi olarak 603 bine çıktı. Hedefimiz 1 milyon turist."



"Göçü de engelleyeceğiz"



Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:



"Biz 1 milyon turist hedefimizle göçü de engelleyeceğiz. Herkes burada turizmden geçinecek iş ve AŞ bulacak. Hedefimiz bu. Daha ileriye dönük hedeflerimizde, Arap turizmini sadece bir turist ya da gelip geçecek ziyaretçi gibi değil de yatırımcı olarak görmek istiyoruz. İş adamlarıyla da temasa geçtik. Turistik oteller, konut inşaatları, villa kentler hatta sağlık turizmine yönelik yatırımlar hedefliyoruz. Engelliler rehabilitasyon merkezi gibi araştırmalar yapıyorlar ve bazı yerleri de beğendiler. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki dönemde kalıcı olacaklar. Konut alıyorlar ve yatırımcı olarak geliyorlar. Bu konuda çok iddialıyız."



Ordu'ya özgü doğal ürünlere de değinen Balkanlıoğlu, "Ordu'da doğada yetişen melocan, kaldirik, sakarca gibi otların nefis yemeklere dönüştürüldüğünü herkes çok iyi biliyor. Burada her şey doğal. Ordu, huzurun adresi. Ordu'ya gel huzur bul. Buraya gelen insanlar yılın stresini, yoğunluğunu, yorgunluğunu atıp zinde bir yaşamın keyfini çıkarabilir." ifadesini kullandı.



Vali Balkanlıoğlu, Ordu-Giresun Havalimanının hizmete girmesiyle turistlerin kentte daha çok gelmeye başladığını da sözlerine ekledi.