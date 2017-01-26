Ordu Merkezli Fetö Operasyonu

Ordu ve Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 3 şüpheli için Ordu ve Trabzon'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, öğretmen ve sağlık çalışanı olan 3 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların sağlık kontrolünün ardından götürüldükleri İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.