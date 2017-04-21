Ordu Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu

Ordu merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 14 kişi gözaltına alındı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheli için Ordu, İstanbul ve Ankara illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında öğretmen, eski şirket çalışanları ve postacının yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı.



ByLock kullandıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.