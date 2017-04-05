Ordu Kurtulmuş: CHP'li Kardeşlerimiz Yavaş Yavaş 'Evet'e Doğru Geliyor

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Biz 'Her hayır diyen teröristlerle işbirliği yapıyor' demiyoruz. 'Hayır' cephesi içerisinde Türkiye düşmanları ve terör örgütleri de vardır. Bunları gördüğü için CHP'li kardeşlerimiz de yavaş yavaş 'Evet'e doğru geliyorlar" dedi.Ordu'da bulunan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki mitinglerde 'Evet' desteği istedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne neden ihtiyaç olduğunu, geçmişten örnekler vererek anlatan Kurtulmuş, "Devlet yönetiminde çift başlılığı kaldırıyoruz, yönetim bir tek hükümetin elinde. Kim veriyor bu yetkiyi? Soru bu. CHP'li arkadaşların, 'Hayır' cephesinin anlamadığı soru bu. Cumhurbaşkanına yetkiyi kapalı kapılar ardındaki baronlar mı verecek? Hayır, siz vereceksiniz. Yönetimde tek başlı, milletin gösterdiği istikamette bir yönetim inşallah yoluna devam edecek. Onun için 16 Nisan'a az kaldı" dedi.



NE KADAR TÜRKİYE DÜŞMANI VARSA 'HAYIR' DİYOR



PKK'nın 'Hayır' baskısına rağmen Kürtlerin 'Evet' diyeceğini de ifade ederek, PKK başta olmak üzere diğer terör örgütleri ve Avrupa'ya da tepki gösteren Numan Kurtulmuş, "Müsaade edin biraz da içerideki 'Hayır' cephesine 3-5 kelime söyleyeyim; Yanlış anlatıyorlar, bilerek çarpıtıyorlar bir daha söyleyeceğim. PKK 'Hayır' diyor mu? PKK, 23 Mart'ta iki numaralı adamı Karasu diyor ki 'Eğer bu referandum da evet çıkarsa PKK'nın işi biter.' Onun için diyor 'Bütün Kürt halkının üzerine baskı yapın, Kürtler hayır desinler, yoksa işimiz biter.' Resmi sitelerde yayınları belli. Geçtiğimiz cumartesi sayın Cumhurbaşkanımızla Diyarbakır'daydık. Diyarbakır'dan şehre giderken halk tarafından ellerinde Türk bayraklarıyla karşılandık. Sevgi gösterileriyle kafilemizi karşıladılar. PKK ne derse desin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Kürt kardeşlerimiz de 'Evet' diyecekler. PKK, PYD, FETÖ, Avrupa'da ki bir takım ırkçılar, faşistler 'Hayır' diyor. Ne kadar Türkiye düşmanı varsa 'Hayır' diyor. Ancak cümlede parantezi burada açıyorum, bu memlekette 'Hayır' diyen de 'Evet' diyen de bizim dostumuzdur, bizim vatandaşımızdır" diye konuştu.



'HAYIR' CEPHESİNE DE BİR ŞEY OLDU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmadık şeyleri olacakmış gibi söylediğini, Kurtulmuş, "Biz 'Her hayır diyen teröristlerle işbirliği yapıyor' demiyoruz. Ey CHP'nin yöneticileri lafı doğru anlayın ve tersinden anlatın. 'Hayır cephesi içerisinde Türkiye düşmanları ve terör örgütleri de vardır' diyoruz. Bunları gördüğü için CHP'li kardeşlerimiz de yavaş yavaş 'Evet'e doğru geliyorlar. Onların içinden de çok sayıda 'Evet' diyecek kardeşlerimiz var. Kılıçdaroğlu diyor ki 'Bir sabah Cumhurbaşkanı kalkar parlamentoyu feshederse..' Hiçbir sorumlu devlet adamı böyle davranmaz. Çünkü kusura bakmasın hanım kardeşlerim, 'Bekara karı boşamak kolaydır' diye Türkçe'de bir laf var. Devlet sorumluluğunu almayanlar, devlet yönetiminin ne kadar büyük bir ciddiyet gerektirdiğini bilmezler" dedi.



Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler mitingin ardından, Ünye İlçesi'nde doğalgaz dağıtım programında, doğalgaz meşalesini yaktı. Kurtulmuş daha sonra Ünye Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, hasta çocuklara oyuncak verdi.