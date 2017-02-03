Ordu Kurtulmuş: Bütün Terör Örgütlerine Diz Çöktüreceğiz

Kurtulmuş: Bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz (2)



KURTULMUŞ: SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN İTİRAZ ETMESİ NORMALDİR



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ak Parti Ordu İl Teşkilatı tarafından Kültür Sanat Merkezi Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Partililere Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, referandum içinde çok çalışmalarını istedi. Cumhurbaşkanlığı sistemine itiraz eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Kurtulmuş, mecliste ki kavgalı bütçe görüşmelerini de hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bütçeyi Cumhurbaşkanı'nın yapacağını söyledi. Bütçe görüşmelerine ilişkin yaptığı bir araştırmayı da anlatan Numan Kurtulmuş, 'Bütçeyi cumhurbaşkanı yapacak, belirleyecek meclise gönderecek. Bu da çok itiraz edilen hususlardan bir tanesi. Meclisin en keyifli görüşmeleri Plan Bütçe görüşmeleridir. Hem komisyondaki görüşmelerdir, zaman zaman maalesef boks maçlarıda olmuyor değil orada. Ama sonuçta Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri keyifli oluyor. Bir araştırma yapmıştım 22 yıllık süre içerisinde bu sistemle meclise gelen bütçelerin değişme oranı sadece yüzde birdir. Rakamsal olarak söylüyorum 22 yıl toplamında. Parlamentoda kimin çoğunluğu varsa, o çoğunluğu getirir. Gruptan, komisyondan, genel kuruldanda çıkarır bütçeyi onaylatır devam eder. Seçilmiş yürütmenin başı olarak, yürütmenin başındaki tek kişi olarakta Cumhurbaşkanı bu sefer meclise gönderecek, bütçenin tamamından sorumlu olacak' dedi.



FESİH DİYE BİR ŞEY YOK



CHPliler tarafından itiraz edilen bazı maddelere de değinen Numan Kurtulmuş, 'Çok itiraz ettikleri maddelerden birisi 'Efendim Cumhurbaşkanı tek başına meclisi fesh edecek.' Fesih diye bir şey yok. Kaldı ki bu CHP'li arkadaşlarımız, başta sayın genel başkanları olmak üzere ömrü hayatlarında hiç iktidar olmayı akıllarından geçirmedikleri için, hele hele hiçbir şekilde milletin kendilerini Cumhurbaşkanlığı sisteminde, seçip o koltuklara oturtturmayacağını bildikleri için, hep zannediyorlar ki kendilerinden olmayacak. AK Parti'ye göre hesap ediyorlar. Mevcut durumu bir kenara bırakın, Cumhurbaşkanı seçilir. Bu araya darbeciler girmesin diye konulmuş bir maddedir? şeklinde konuştu.



SAYIN KILIÇDAROĞLU BUNLARI SÖYLÜYORDA, GARİBE BİRAZDA HAK VERMEK LAZIM



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine tepki gösteren Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin de yeni sistemde aynı günde yapılacağını belirterek şöyle konuştu:



'CHP'lilerin anlamadığı taraf şu; hangi Cumhurbaşkanı' Cumhurbaşkanı seçilmişsin, 'Meclis yenilensin' dediği gün kendin de seçime gidiyorsun. Cumhurbaşkanlığı seçimi de yenileniyor, kim öle kim kala. Halkın kimi seçeceğini nereden biliyorsun? Kim oturduğu Cumhurbaşkanlığı koltuğundan kalkar. CHP'liler hiç o koltuğa oturacak kadar düşünmedikleri için onlar kolay kalkacaklarını düşünüyorlar. Bir sabah kalkacak cumhurbaşkanının kafası kızacak 'Ben bu meclisi kapatıyorum seçime gidiyorum' diyecek. Var mı böyle bir şey? Devleti yöneten insanlar böyle sorumsuz davranır mı? Olaki bir kriz ve kaos olması kaçınılmaz bir noktaya gelirse millete gidersin. 'Kimi Cumhurbaşkanı, kimleri milletvekili görmek istiyorsun' dersin. Yeni sistem inşallah darbecilere fırsat vermeyecek bir husustur. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri aynı gün yapılacak. Burada birazda siyaset yapayım. Sayın Kılıçdaroğlu bunları söylüyor ediyorda, garibe biraz da hak vermek lazım. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi aynı gün olacak. Cumhurbaşkanlığına aday olabilir mi? Olamaz, parti genel başkanı olmasına rağmen olamaz. Olsa kaybedecek, kaybedeceği bir seçime giremez. Aday olsa aynı gün milletvekilliği seçimi var. Milletvekilliğine de olamaz bu sefer bırakın Cumhurbaşkanlığını, partiyi bile kaybedecek. O'nun için sayın Kılıçdaroğlu'nun bunlara itiraz etmesi normaldir.?



Numan Kurtulmuş, fındık için lisanslı depoculuğun getirileceğini de tekrarlayarak, fındık fiyatının 12 TL civarında olduğunu da sözlerine ekledi.