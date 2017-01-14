Ordu Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara 190 Kiloluk Sumo Güreşi Şampiyonunu Tuş Etti

Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara 190 kiloluk Sumo Güreşi şampiyonunu tuş etti



KIRKPINAR Başpehlivanı Recep Kara, 190 kilo Sumo Güreşi Asya Şampiyonu Kırgız güreşçi Almaz Ergeshov ile Ordu'da gösteri maçı için mindere çıktı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakada Kara, rakibi Ergeshov'u minderde tuş etmeyi başardı.



Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde Recep Kara Spor Salonu'nda bugün başlayan Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, Kırkpınar Başpehlivanı Ordulu Recep Kara ile 190 kiloluk Sumo Güreşi Asya Şampiyonu Kırgız güreşçi Almaz Ergeshov bir gösteri maçı yaptı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada Recep Kara, rakibi Almaz Ergeshov'u minderde tuş ederek yenmeyi başardı. Ordulu olduğu için gurur duyduğunu, isminin de müsabakanın olduğu salona verilmesi nedeniyle Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'na teşekkür eden Recep Kara, "Ata sporumuzu yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Ordulu olduğum için çok gurur duyuyorum. Ata sporumuzu her yerde başarıyla temsil etmeye çalışıyorum. Rakibim oldukça güçlüydü, kendisiyle dostluk maçı yaptık teşekkür ediyorum. Şükürler olsun kazandım, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Açılış seremonisinde konuşan Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu'da gerçekleştirilen şampiyonun son derece önemli olduğunu vurgulayarak, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da, Recep Kara ve Almaz Ergeshov'un gösteri maçıyla birlikte iki farklı kültürü Ordu'da buluşturduklarını söyledi.



İki gün sürecek olan şampiyonaya 300'e yakın sporcu katılıyor.