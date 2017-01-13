Ordu'dan Haleplilere Yardım

Ordu'nun Perşembe ilçesinde Haleplier için başlatılan yardım kampanyasında toplanan bir tır insani yardım malzemesi yola çıktı.



İlçe meydanında düzenlenen törende konuşan Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar, yaklaşık 15 gün önce başlatılan kampanyaya ilçe halkı tarafından yoğun destek verildiğini söyledi.



Çok kısa sürede 600 koli yardım malzemesinin toplandığını belirten Bahtiyar, şunları kaydetti:



"Perşembeli vatandaşlarımız yardıma yatkın olduklarını bir kez daha gösterdi. Vatandaşlarımız, pantolon, ceket, ayakkabı, atkı, çocuk giysisi, erkek giysisi, bayan giysisi, yatak, yorgan, battaniye gibi eşyaları bize getirdiler. Toplamda 600 koli yardım malzemesi derlendi. Yardım sever Perşembe halkımızdan Allah razı olsun. Biz de bir tır dolusu malzemeyi Halepli kardeşlerimizin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek üzere yola çıkarıyoruz."



Konuşmanın ardından 600 kolinin yer aldığı tır Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.