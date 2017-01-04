Ordu'dan Halep'e 7 Tır Dolusu Yardım

Ordu Memur-Sen Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyası sonucunda Ordu genelinde toplanan 3 bin 750 çuval un, dualar ile Halep' uğurlandı.



Halep'te mağduriyet yaşayan halkın acısını dindirmek, bu sıkıntılı ortamda yaşamlarını idame etmelerini sağlamak ve yalnız olmadıklarını göstermek için Ordu Memur-Sen tarafından "Halep'i Açlıktan, İnsanlığı Utançtan Kurtar" başlıklı yardım kampanyası başlatıldı. Ordu'nun 19 ilçesinde yapılan kampanya ile 3 bin 750 çuval un toplandı. Toplanan yardımlar tırlara yüklenerek yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştırılmak üzere bugün Halep'e uğurlandı.



Yardımı muhtaç insanlar için toplanan 7 tır dolusu gıda maddesinin Halep'e uğurlanması için Memur-Sen Ordu İl Başkanlığı tarafından Altınordu ilçesinde bulunan Tayfun Gürsoy Parkı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen uğurlama törenine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Memur-Sen Ordu İl Başkanı İsmail Çelenk, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Çelenk: "Halep'te insanlık ölüyor"



Programın açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Ordu İl Başkanı İsmail Çelenk, bütün teşkilatların yoğun bir çalışma gösterdiğini söyledi. Halep'te insanlığın öldürüldüğünü ifade eden Çelenk, "Bugün Halep'e insanlık dramı işleniyor, aslında Halep'te insanlık öldürülüyor. Memur-Sen ailesi olarak yaklaşık 15 gün önce bir kampanya başlattık ve çorbada bizimde tuzumuz olsun istedik. Allah'a şükürler olsun teşkilatlarımız yoğun bir çalışma gösterdi ve 10 gün içerisinde 3 bin 750 çuval unu hep beraber toparladık ve bugün yolcu ediyoruz" dedi.



Yılmaz: "Toplumumuzun yardım bilinci katlanarak artıyor"



Toplanan yardımların Halep'e gönderilmesi için düzenlenen törene katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz yaptığı konuşmada Ordu olarak yardımların katlanarak devam ettiğini söyledi. Bu zamana kadar 20 tırın gönderildiğini aktaran Yılmaz, "Ordu olarak Bayır Bucak Türkmenlerine giden tırlar ile başlayan süreç sayıları artarak ve toplumumuzun bilinci katlanarak devam ediyor. Bugün burada 7 tane tırı Halep merkezli Suriyeli mağdurlara ulaştıracağız. Bundan önce de gerek bizim gerek Valiliğimizin il olarak yaptığı organizasyonlarla yaklaşık 13 tır göndermiştik. Bugün de gönderilen 7 tır ile 20 tırı oraya göndermiş olacağız. İnşallah bu yardımlar orada bir garibana ilaç olur" diye konuştu.



Balkanlıoğlu: "Allah kimseyi açlık ile sınamasın"



Programda konuşan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Halep'te insanlık dramı yaşandığını vurguladı. Yapılan zulümlere en büyük tepkiyi Türklerin gösterdiğinin altını çizen Balkanlıoğlu, "Halep'te büyük bir insanlık dramı yaşanıyor ve bu uygar dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Müslümanların yaşadığı alanlara, okullara, pazar yerlerine bombalar yağdırıldı ve binlerce insan şehit oldu. Ama kimsenin kılı kıpırdamadı. Sadece ve sadece İslam aleminden tepki gösteren Türkler yani bizler olduk. Yapılan kampanya ile oradaki kardeşlerimize 200 tona yakın un gönderilecek. Allah kimseyi açıklıkla sınamasın" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu'nun yaptığı dua ile yardım yüklü 7 tır Halep'e uğurlandı. - ORDU