Ordu'daki Trafik Kazası
Ünye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.
Ünye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.
Samsun'dan Ordu istikametine giden Muhammet M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin, Ünye Devlet Hastanesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada çarptığı ve hayatını kaybettiği Remziye Mutlu (75) toprağa verildi.
İlçenin Tekkiraz Mahallesi Sırma Mevkindeki evinde helallik alındıktan sonra Remziye Mutlu'nun cenazesi Tekkiraz Sırma Camii'ne getirildi. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından aynı Mahallede aile kabristanlığına defnedildi.
Mutlu'nun cenazesine Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, ilçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Ahmet Koçdemir, ilçe Emniyet Müdürü Ömer Akar, eski Tekkiraz Belediye Başkanı Necdet Yılmaz ve aile yakınları katıldı.